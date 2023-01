Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizei Pirmasens (ots)

Am 06.01.2023, gegen 10:00 Uhr, wurde durch Zeugen ein Fahrzeug gemeldet, welches mit laufendem Motor und offenen Türen am Parkplatz des Friedhofes in Rodalben stehen würde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug rückwärts in einen Zaun gefahren war und dort Sachschaden verursacht hatte. Auf dem Rücksitz konnte von der Streife der 60-jährige Halter und mutmaßliche Fahrer schlafend angetroffen werden. Ein Alco-Test ergab 1,9 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

