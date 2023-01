POL-PDLD: 16-jährige Fußgängerin von Radfahrerin angefahren

Oberotterbach (ots) - In der Nacht von 01./02.01.2023, wurde in die Recyclinganlage Oberotterbach eingebrochen und aus dort abgestellten Fahrzeugen mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen werden gebeten sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Bad Bergzabern Reiner Steigner ...

mehr