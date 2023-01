Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Fußgänger zusammengestoßen und dann abgehauen

Landau-Queichheim (ots)

Am Montagabend lief gegen 16:45h ein 74-jähriger Mann mit seinem Hund auf dem Fußgängerweg zwischen der Schneiderstraße und dem Queichanger. Eine ihm begegnende Radfahrerin wies er darauf hin, dass der Weg tatsächlich lediglich für Fußgänger sei. In diesem Moment stieß die Mitte 20 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad gegen den Mann, wodurch dieser stürzte und sich an der Hüfte verletzte. Ob die Frau durch die Ansprache eventuell abgelenkt war, ist derzeit noch unklar. Die Frau, welche eine Jogginghose mit Sternenmuster getragen habe, sei im Nachgang nochmals an der Unfallstelle vorbeigefahren, habe aber auf Ansprache nicht reagiert. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Landau.

