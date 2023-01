POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Gewerbebetrieb

Oberotterbach (ots) - In der Silvesternacht kam es durch Feuerwerk in Oberotterbach in der Unterdorfstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Hyundai. An dem Fahrzeug wurden auf dem Lack und den Scheiben mehrere Brandflecke durch gezündete Böller festgestellt. Die Heckscheibe ist komplett zerborsten. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bitte an die Polizei in Bad ...

mehr