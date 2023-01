Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - In Firma eingebrochen

Offenbach (ots)

Zwischen dem 30.12.2022 und dem 31.12.2022 brachen unbekannte Täter in eine Firma In den Birkenwiesen in Offenbach ein. Hierbei wurde mittels brachialer Gewalt zunächst eine Tür aufgehebelt. Entwendet wurde unter anderem ein Tresor mit Bargeld. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell