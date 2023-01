Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Abriss der Silvesternacht

Landau (ots)

~Im Bereich der Polizeiinspektion Landau kam es zu folgenden silvesterbedingten Einsätzen:

23:00 Uhr, Schlachthofstraße in Landau:

Im Rahmen der Streife konnte ein 20-Jähriger festgestellt werden, welcher eine Schreckschusswaffe mit sich führte. Ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

23:10 Uhr, Ostring in Landau:

Nach vorangegangenem Disput schlägt der noch unbekannte Beschuldigte der 16-jährigen Geschädigten ins Gesicht. Die Geschädigte kennt den Beschuldigten nur flüchtig. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

23:20 Uhr, Dammühlstraße in Landau:

Bei einer Personenkontrolle kann eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

23:45 Uhr, Geisbachstraße in Landau:

Eine 16-Jährige gerät mit einer betrunkenen männlichen Person in Streit, da diese neben ihrer Haustür Böller gezündet hat. Zu Straftaten kam es nicht.

23:45 Uhr, Horstring in Landau:

Bei einer Personenkontrolle kann eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

00:10 Uhr, Im Osterbächel in Annweiler:

Der Anzeigenerstatter bittet seinen Nachbarn, das Feuerwerk nicht neben seinem Auto zu zünden. Der Nachbar möchte das nicht einsehen. Die Streitigkeit gipfelt in einer körperlichen Auseinandersetzung, hierbei soll der Anzeigenerstatter geschlagen und getreten worden sein. Der Nachbar trug Bisswunden davon. Gegen beide Parteien wurden Strafverfahren eingeleitet.

00:20 Uhr, Dresdener Straße in Landau:

Ein unbekannter Täter wirft Böller in den Vorgarten des Geschädigten. Der Geschädigte bittet den Unbekannten, dies zu unterlassen. Der unbekannte Täter zückt daraufhin ein Springmesser. Der Geschädigte begibt sich zwecks Deeskalation in sein Haus, der Täter flüchtet unerkannt. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

00:21 Uhr, Landauer Straße in Offenbach: Es ergeht Mitteilung über Jugendliche, die Raketen "quer" schießen sollen. Durch die Streife konnten keine Jugendlichen angetroffen werden

00:23 Uhr, Im Steingebiß in Landau:

Es wird eine brennende Hecke gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr war die Hecke bereits durch einen Nachbarn gelöscht worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Hecke durch Feuerwerk in Brand geriet.

00:31 Uhr, Kirchstraße in Dernbach:

Im Rahmen einer Silvesterparty wurde eine 18-Jährige geschlagen und beleidigt. Grund für die Auseinandersetzung war wohl, dass ein Feuerwerkskörper auf das Auto der Beschuldigten geflogen war. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Das Auto wurde nicht beschädigt.

00:36 Uhr, Zweibrücker Straße in Landau: Durch Silvesterfeuerwerk gerät eine Thujahecke in Brand. Ein Passant versuchte die Anwohner vor den Flammen durch Klingeln an der Haustür zu warnen. Da dies misslang, schlug er die Scheibe der Haustür ein. Der Brand der Hecke konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

00:47 Uhr, Rheinstraße in Landau:

Es ergeht Mitteilung über Feuerwerk, welches auf der Fahrbahn gezündet werden soll. Eine Überprüfung durch die Streife verlief ohne Ergebnis.

01:00 Uhr, Marktstraße in Landau:

Ein 44-Jähriger trat mit dem beschuhten Fuß eine Schaufensterscheibe ein. Durch Passanten konnte dieser bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zukommen.

01:15 Uhr, Rathausplatz in Landau:

Durch die Streife musste mittels Feuerlöscher eine noch kokelnde größere Feuerwerksbatterie gelöscht werden, da zuvor Personen durch die Feuerwerksbatterie verletzt wurden.

01:30 Uhr, Untere Hauptstraße in Herxheim: Die betrunkene 46-jährige Beschuldigte klingelt wahllos an Haustüren, begibt sich in einen Innenhof und beleidigt die Anwohner. Im Folgenden kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Anwohnern. Ergebnis: Alle Beteiligten leicht verletzt, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

01:51 Uhr, Prinz-Eugen-Straße in Böchingen: Es ergeht Mitteilung über eine Person, die den auf der Straße befindlichen Müll von Silvester zusammengeschoben und angezündet haben soll. Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

02:10 Uhr, Linienstraße in Landau:

Anrufer beschwert sich über eine Silvesterparty, welche eine Wohnung über ihm stattfinden soll. Es soll so laut sein, dass beinahe "der Putz von der Decke" fallen soll. Die Partygäste wurden zur Ruhe ermahnt.

02:13 Uhr, Rathausplatz in Landau:

Anrufer beschwert sich darüber, dass auf dem Rathausplatz immer noch geböllert wird. Eine Überprüfung konnte aufgrund der Einsatzlage nicht gewährleistet werden.

02:30 Uhr, Am Turmplatz in Essingen:

Es wird sich über laute Musik ausgehend von einer Silvesterparty in der Grundschulsporthalle beschwert. Die Gäste wurden zur Ruhe ermahnt.

02:40 Uhr, Drosselweg in Landau:

Bei einer familiären Silvesterparty rastet der 20-jährige Beschuldigte aus und demoliert sein Zimmer. Der Beschuldigte konnte gefesselt werden und wurde einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Von Amts wegen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

03:22 Uhr, Speyerbachstraße in Landau:

Der 32-jährige Beschuldigte randalierte zu Hause und bedroht seine Mutter. Vor Ort zeigte sich der Beschuldigte hoch aggressiv. Auch die eingesetzten Beamten wurden bedroht und beleidigt. Der Taser musste eingesetzt werden. Nach Einsatz des Tasers konnte der Beschuldigte widerstandslos gefesselt werden und wurde im Anschluss einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Auf den 32-Jährigen werden nun diverse Strafverfahren zukommen.

03:40 Uhr, Reiterstraße in Landau:

Es ergeht Mitteilung über ein streitendes Pärchen. Zu Handgreiflichkeiten kam es nach einer Überprüfung durch die Streife nicht.

09:50 Uhr, Nordring in Landau:

Als letztes Überbleibsel einer ereignisreichen Silvesternacht wurde eine männliche Person gemeldet, die in einem Hausflur eines Mehrparteienhauses liegen und schlafen würde. Vor Ort konnte die Streife in Erfahrung bringen, dass der 29-Jährige diverse Kneipen besuchte und irgendwann anscheinend einen "Filmriss" hatte. Daher konnte die männliche Person auch nicht erklären, warum sie weder Schuhe noch Hosen anhatte. Dem Partylöwen wurde ein Taxi bestellt.~

