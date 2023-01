POL-PDLD: Böller und Brandgefahr

Bad Bergzabern (ots) - Zwischen dem 29.12.22 und dem 31.12.22 betraten unbekannte Täter durch die vermutlich offene Eingangstür einen Kindergarten in der Danziger Straße in Bad Bergzabern und beschädigten mutwillig eine Erfassungseinheit für die Arbeitszeit, welche unmittelbar nach der Eingangstür an der Wand befestigt war. In der Folge verließen die Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Hierbei entstand ...

mehr