Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe agieren erfolglos mit präparierter Tasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ladendiebe mit präparierter Tasche scheitern am Montag, 19.12.2022, bei einem Diebstahl. Die polizeibekannten Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes beobachtete gegen 14:55 Uhr zwei Männer, die in dem Geschäft an der Niedernstraße drei hochwertige Hosen im Wert von mehreren Hundert Euro aus der Auslage nahmen. Sie steckten die Markenhosen in eine Tasche und verließen, ohne die Ware zu bezahlen, das Geschäft. Die Zeugin folgte ihnen, hielt sie auf und rief die Polizei. Die Polizisten der Stadtwache nahmen dem jüngeren Dieb die Tasche mit der Beute ab. Sie stellten fest, dass die Tasche präpariert worden war, um die Auslösung des Alarms am Ausgang zu überwinden.

Die Täter, ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger aus Borgentreich, sind bereits polizeilich mehrfach durch Diebstähle aufgefallen. Beide hatten keinerlei Bargeld dabei. Die Polizisten nahmen das Duo vorläufig fest und übergaben sie Kriminalbeamten.

Die Kriminalbeamten führten die polizeibekannten Ladendiebe nach den polizeilichen Maßnahmen am Dienstag dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell