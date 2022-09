Polizeidirektion Bad Segeberg

Pinneberg

Raubtat

Bad Segeberg (ots)

Am 27.09.22, gegen 17.15 Uhr ist es in Pinneberg in der Schulstraße zu einer Raubtat gekommen.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen erzwangen vier männliche Täter in einer Wohnung in der Schulstraße unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld der beiden Geschädigten im Alter von 31 und 34 aus Düsseldorf.

Anschließend flüchteten die vier Täter aus einem Fenster der Wohnung über den Drosteipark in Richtung Fahlt. Dabei verlor einer der Täter den Großteil der Beute.

Die beiden Geschädigten verfolgten die Männer und konnten einen der Täter einholen, stellen und wenig später der Polizei übergeben, die umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen eingeleitet hatte.

Die drei weiterhin flüchtigen Täter sollen alle dunkel gekleidet gewesen sein und hatten einen arabischen Phänotyp. Einer der drei hatte bereits Geheimratsecken.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben oder verdächtige Personen sowie Fahrzeuge in der Tatortnähe gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 2020 entgegen.

