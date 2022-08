Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Büroeinbrecher hebeln Fenster auf/Vandalismus in Industriebrache

Kierspe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag, 17:20 Uhr und Sonntagmorgen, 08:00 Uhr hebelten Unbekannte insgesamt sechs Fenster im Gebäudekomplex einer Firma in der Straße In der Helle auf. Durch die Fenster gelangten die Täter nachfolgend in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese offenbar nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, ist nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 02354/9199-0 mit der Polizeiwache in Meinerzhagen in Verbindung zu setzen. (schl)

Unbekannte Vandalen haben in der brache liegenden "Gießerei Schwenke" in Mühlen-Schmidthausen offenbar ihr Unwesen getrieben. Polizeibeamte stellten im Rahme ihrer Streifenfahrt ein offenstehendes Tor zum Gelände fest und hielten daraufhin Nachschau. Dabei stellten sie fest, dass sämtliche Fensterscheiben des Objektes zerstört und Stromkabel entwendet wurden. Zudem wurde im Inneren der ehemaligen Gießerei Interieur zerstört. Der genaue Zeitraum der Tat kann derzeit noch nicht genauer eingegrenzt werden. (schl)

