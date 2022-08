Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei ermittelt nach Garagenbrand

Balve (ots)

Nachdem eine freistehende Doppelgarage, welche als Werkstatt fungierte, an der Wocklumer Allee in der Nacht von Freitag auf Samstag in voller Ausdehnung brannte, ermittelt nun die Kriminalpolizei bezüglich einer möglichen Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Gesamtschaden bei ca. 100.000EUR. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell