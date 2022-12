Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer kann Hinweise zu unfallflüchtigem Peugeot geben? Jugendliche leicht verletzt zurückgelassen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Montagnachmittag, 19.12.2022, kam eine Jugendliche mit ihrem Elektroroller zu Fall nachdem ein PKW-Fahrer ihr die Vorfahrt genommen hatte.

Eine 16-Jährige aus Bielefeld befuhr gegen 16:50 Uhr mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug den Fahrradweg der Detmolder Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Detmolder Straße/ Am Wortkamp soll ihr ein PKW die Vorfahrt genommen haben, so dass sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Wer kann Hinweise zu dem dunkelgrünen Peugeot Kleinwagen mit Bielefelder Kennzeichen und dem Fahrer mit Glatze geben?

Zeugen, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

