Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl in der Innenstadt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Kurz nach dem Besuch eines Standes auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt erkannte eine Bielefelderin am Dienstagabend, 20.12.2022, in einem Drogeriemarkt, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde.

Möglicherweise hat ein Taschendieb die 36-jährge Bielefelderin beim Besuch eines Imbissstandes an der Bahnhofstraße - in Nähe des Spindelbrunnens - gegen 18:00 Uhr beobachtet. Nach dem Bezahlen steckte sie ihr Portemonnaie in eine Außentasche ihrer Jacke und verweilte einen Moment zum Essen an dem Stand.

Wenig später wollte die 36-Jährige in einem Drogeriemarkt an der Stresemannstraße einkaufen und bemerkte das Fehlen ihres schwarzen Portemonnaies.

Im Rahmen der Kampagne "Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs.", informiert die Polizei zum Thema Taschendiebstahl und Prävention:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Hinweise zu dem Diebstahl bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

