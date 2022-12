Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Gartenhaus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 18.12.2022, brach ein unbekannter Täter in ein Gartenhaus in der Bleichstraße, im Bereich zwischen Ziegelstraße und Finkenstraße, ein. Der Einbrecher entwendete ein Pedelec und zwei Rasenmäherakkus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein Einbrecher in der Zeit von 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr Zugang zu einem verschlossenen Gartenhaus, welches auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses steht. Der Täter entkam mit seiner Beute, einem matt schwarzem Pedelec von Pegasus und zwei Makita-Akkus.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kommissariat 16 unter 0521/545-0.

