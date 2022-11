POL-MK: Portemonnaie geklaut

Kierspe (ots) - Reifen zerstochen Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde durch einen unbekannten Täter der Vorderreifen eines geparkten Pkw zerstochen. Der Vorfall ereignete sich Am Hedberg, die Polizei ermittelt. Dieseldiebstahl Unbekannte entwendeten über 1000l Diesel am Hammerkamp in Kierspe. An einer dortigen Baustelle wurde der Kraftstoff aus mehreren großen Baustellenfahrzeugen entwendet, an einem Fahrzeug ...

mehr