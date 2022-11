Letmathe (ots) - Fahrzeuge beschädigt Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass über die letzten Tage ein Lkw an der Aucheler Straße mit Graffiti besprüht wurde. Zudem wurde im Bereich An Pater und Nonne ein Pkw vorgefunden, an dem die Scheiben eingeschlagen wurden. In beiden Fällen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Pkw wurde zudem zur Eigentumssicherung abgeschleppt, da der Besitzer nicht anzutreffen war. ...

