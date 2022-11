Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge beschädigt

Diebstähle im Supermarkt

Letmathe (ots)

Fahrzeuge beschädigt

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass über die letzten Tage ein Lkw an der Aucheler Straße mit Graffiti besprüht wurde. Zudem wurde im Bereich An Pater und Nonne ein Pkw vorgefunden, an dem die Scheiben eingeschlagen wurden. In beiden Fällen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Pkw wurde zudem zur Eigentumssicherung abgeschleppt, da der Besitzer nicht anzutreffen war.

Diebstähle im Supermarkt

Gleich dreimal nahmen die Beamten am Montagmittag Diebstähle auf. Einer 70-Jährigen wurde das Portemonnaie in einem Discounter an der Hagener Straße entwendet. Das gleiche passierte kurze Zeit zuvor einer 46 Jahre alten Frau im selben Supermarkt. Zudem wurde einer 78 Jahre alten Dame das Portemonnaie beim Einkaufen an der Untergrüner Straße geklaut. Die Polizei ermittelt nach Tatverdächtigen und prüft Zusammenhänge. (lubo)

