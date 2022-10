Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Treckerfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Treckerfahrer, der am Dienstag, 11.10.2022, gegen 7.05 Uhr mit einem Traktor samt Anhänger die K 19 in Everswinkel in Richtung B 64 befuhr. Als der Unbekannte das entgegenkommende Auto eines 28-jährigen Everswinklers in der Nähe der Zufahrt Erter 2 passierte, befand sich der Gesuchte zu weit links und fuhr mit dem Anhänger gegen den Pkw. Dabei entstand an der Fahrerseite des schwarzen Seat Leons ein erheblicher Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen landwirtschaftlichen Gespanns machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

