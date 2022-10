Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Erheblicher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Einen erheblichen Sachschaden stellte ein Mann an seinem Auto am Montag, 10.10.2022 in Beckum fest. Der Pkw stand zwischen 7.00 Uhr und 16.30 Uhr an der Einmündung Sachsenstraße/Cheruskerstraße an der Zufahrt zu einem Landmaschinenhandel. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr an dem grauen Skoda Fabia entlang und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Polizisten sicherten an dem Auto roten Lack, der vom Verursacherfahrzeug stammen dürfte. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell