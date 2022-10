POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Mehrere Autos angegangen

Warendorf (ots) - Einen erheblichen Sachschaden stellte ein Mann an seinem Auto am Montag, 10.10.2022 in Beckum fest. Der Pkw stand zwischen 7.00 Uhr und 16.30 Uhr an der Einmündung Sachsenstraße/Cheruskerstraße an der Zufahrt zu einem Landmaschinenhandel. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr an dem grauen Skoda Fabia entlang und beschädigte diesen an der linken ...

