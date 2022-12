Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim(Alb) - Mädchen lief aus Unachtsamkeit gegen Auto

Ulm (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 19.50 Uhr ein Unfall in der Straße Im Bantel, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Der 24-jährige Autofahrer kam aus Richtung Weidenstetten und bog von der Lange Straße nach links in die Straße Im Bantel ab. Er konnte noch im Blickwinkel erkennen, wie jemand von der linken Seite auf die Straße lief. Die Person lief gegen den Radkasten vorne links. Als der Autofahrer angehalten hatte, war dort eine Gruppe von ca. 9 jungen Mädchen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 EUR. Das Mädchen, das dagegen gestoßen war wird als ca. 9 Jahre alt beschrieben und hat blonde Haare mit Zöpfen. Sie trug eine Strickmütze und ihre Winterjacke hatte einen Pelz an der Kapuze. Nach der Vergewisserung des Autofahrers, dass das Mädchen nicht verletzt ist, verließ die Mädchengruppe die Örtlichkeit, ohne dass der Name des beteiligten Mädchens mitgeteilt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ulm, Tel. 0731/188-0, zu melden.

+++++++++++++++++++++++++++ 2433293

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell