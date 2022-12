POL-BI: Faustschlag nach Blechschaden

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Bethel - Am Dienstagabend, 20.12.2022, raubten nach bisherigen Erkenntnissen drei unbekannte Männer einen Supermarkt an der Straße An der Tonkuhle aus. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:10 Uhr gelangten die Räuber nach Geschäftsschluss in den Supermarkt. Dort überfielen sie die im Büro befindlichen Mitarbeiterinnen und forderten die Herausgabe von ...

