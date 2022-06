Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Mönchengladbach-BAB 46, 26.06.2022, 01:02 Uhr, FR Heinsberg Höhe AK Wanlo (ots)

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich auf der BAB A 46 Fahrtrichtung Heinsberg kurz vor dem Autobahnkreuz Wanlo ein Unfall bei dem 2 Pkw Insassen verletzt wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache prallten sie mit ihrem Fahrzeug in die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt. Durch den Aufprall alarmierte ein im Fahrzeug verbautes automatisiertes Alarmierungssystem die Einsatzkräfte zur Unfallstelle. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Einsatzkräfte unterstützten die Verkehrssicherungsmaßnahmen der Autobahnpolizei. Die beiden Insassen wurden nach der Behandlung von einem Notarzt und den Besatzungen von zwei Rettungswagen in ein Erkelenzer und ein Mönchengladbacher Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen (MG und Kreis HS) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Sascha Michel (Ausbildungsbeamter unter Aufsicht)

