Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Durch umsichtiges Verhalten älterer Dame vor Betrug bewahrt

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 01.09.2022 wurde gegen 16:20 Uhr eine 90jährige Dame Opfer eines versuchten Enkeltrick-Betruges. Die Geschädigte erreichte ein Anruf, in in welchem ihr vermeintlicher Enkel sie um die Zahlung von 9000EUR gebeten habe. Hintergrund sei der Kauf eines Elektroautos in Bonn. Er habe bereits 10.000EUR angezahlt und sofern er den Restbetrag nicht zahle, sei die Anzahlung weg. Daraufhin suchte die Geschädigte ihre Bank auf, um das Geld abzuheben. Durch das umsichtige Verhalten der Bankangestellten flog der Betrug auf, der echte Enkel konnte erreicht werden. Der Dame entstand kein Vermögensschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell