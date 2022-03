Polizei Mettmann

POL-ME: VW Touareg bei Einbruchdiebstahl entwendet - Ratingen - 2203085

Mettmann (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstagnachmittag (10. März 2022) bis Sonntagabend (13. März 2022) in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Lilie" in Ratingen ein. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld sowie mit den im Haus aufgefundenen Schlüsseln einen VW Touareg. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, bis Sonntagabend, 18 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "An der Lilie" in Ratingen-Mitte auf. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld von bisher unbekanntem Wert.

Des Weiteren entwendeten sie mit den im Hausflur abgelegten Fahrzeugschlüsseln einen vor dem Haus geparkten VW Touareg. Mit ihrer Tatbeute flohen sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die 59-jährige Anzeigenerstatterin informierte die Polizei, welche umgehend intensive Such- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem vier Jahre alten, blauen VW Touareg einleitete und das Fahrzeug sowie die amtlichen Kennzeichen ME-RA 5062 im internationalen Fahndungssystem ausschrieb. Der Zeitwert des Fahrzeuges wird mit circa 35.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Ratinger Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Einbrecher und den Verbleib des gestohlenen VW vor. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die mit dem Einbruchdiebstahl in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten VW Touareg, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02104 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

