POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt, Widerstand, Unterbringung

53547 Breitscheid (ots) - Am 24.08.2022, gegen 14:25 Uhr, wurde die Geschädigte, wohnhaft in der Waldstraße in 53547 Breitscheid durch eine unbekannte männliche Person auf ihrem Festnetztelefon angerufen. Unter der Legende, die Schwiegertochter der Geschädigten sei Verursacherin eines Verkehrsunfall mit tödlichem Personenschaden und befände sich aufgrund dessen in polizeilichem Gewahrsam, wurde die Geschädigte nach ...

mehr