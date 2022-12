POL-KR: Bockum: Trickbetrug: Falsche Fernsehtechniker stehlen Schmuck - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Das Auto und die Kennzeichen lagen seit September 2022 als entwendet ein. Die Insassen teils stark betrunken und unter Einfluss von Drogen unterwegs. Der Fahrer ohne gültigen Führerschein. Es beginnt in Duisburg Buchholz mit einer Verkehrsunfallflucht und endet am Abend in der Festnahme der fünf Männer. Die Männer fielen bereits am ...

mehr