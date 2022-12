POL-KN: (Rottweil) Nach Parkplatzunfall abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Blumberg (ots) - Einen Auffahrunfall hat ein betrunkener Autofahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr am Kreisverkehr der Bundestraße 27 beim Zollhaus verursacht. Ein 47-Jähriger hielt mit seinem BMW X3 am Kreisverkehr verkehrsbedingt an, was ein nachfolgender, ebenfalls 47-jähriger Fiat-Fahrer, zu spät bemerkte. Er ...

mehr