POL-KN: (Dietingen, Rotenzimmern - Gößlingen, Lkr. Rottweil) Unfall fordert eine schwer verletzte Person und rund 5000 Euro Schaden

Dietingen, Rotenzimmern - Gößlingen, Lkr. Rottweil (ots)

Eine schwer verletzte Person und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstag, gegen 16 Uhr, zwischen Rotenzimmern und Gößlingen auf der Verbindungsstraße "Viehalde" passiert ist. Ein 19-Jähriger fuhr zu dieser Zeit mit einem Mercedes Vito über die Verbindungsstraße von Rotenzimmern in Richtung Gößlingen. Infolge einer an die winterlichen Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Mercedes in einer 90-Grad Kurve von der Straße ab, fuhr etwa 25 Meter einen Hang hinunter und blieb im angrenzenden Wald beschädigt stehen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Auch die Feuerwehr Gößlingen war bei dem Unfall mit drei Fahrzeugen und 11 Mann eingesetzt. Der Vito-Kleintransporter musste geborgen und schließlich abgeschleppt werden.

