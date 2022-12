Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Radolfzell (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Schützenstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Ein 33-Jähriger fuhr mit einem Renault Transporter auf der Schützenstraße in Richtung Haselbrunnstraße. An Fußgängerüberweg an der Einmündung zur Ratoldusstraße bremste er, um einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Ein 23 Jahre junger VW Polo-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr in das Heck eines hinter dem Transporter fahrenden, abbremsenden Renault Twingo einer 83-Jährigen. Durch den Aufprall schob der VW den Renault in das Heck des Transporters. Verletzt wurde niemand. Am Polo entstand durch die Kollision wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der demolierte Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Renault schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 4.000 Euro. An den Hecktüren des Transports entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell