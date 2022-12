Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Ohne Führerschein unterwegs und falsche Personalien angegeben

Singen (ots)

Ein junger Mann ist am Dienstagvormittag ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs gewesen. Gegen 10.30 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Maggistraße einen 22-jährigen VW-Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Bei der weiteren Überprüfung des 22-Jährigen gab dieser zudem falsche Personalien an, was jedoch schnell aufflog. Den jungen Mann erwartet nun neben einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine weitere Anzeige wegen der Angabe falscher Personalien.

