Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.04.2022) gegen 07:40 Uhr wollte die Geschädigte mit ihrem silbernen Hyundai vom Parkplatz des BMW-Händler Euler, in der Zweibrücker Straße in Pirmasens, herunterfahren. Da von links mehrere Fahrzeuge kamen musste sie in Höhe des Fußgängerwegs anhalten um den fließenden Verkehr passieren zu lassen. Während sie an der Einfahrt des Parkplatzes stand, kam von rechts ein Fahrradfahrer mit einem schwarzen Fahrrad. Dieser fuhr auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Fehrbach. Als er am PKW der Geschädigten vorbeifuhr, verursachte er mit seinem Pedal Kratzer an der vorderen Stoßstange des PKW. Danach fuhr der Fahrradfahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens in Verbindung zu setzen. (PIPS)

