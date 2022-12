Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannter versucht, Auto aufzubrechen (20.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, versucht, ein auf der Straße "An der Schelmengaß" abgestelltes Auto aufzubrechen. Der Unbekannte ging mit einem Werkzeug an die beiden rechten Türen eines Opel Corsa, scheiterte jedoch beim Versuch, sie aufzustemmen. Es gelang ihm zwar nicht, in den Innenraum zu gelangen, aber er verursachte erhebliche Beschädigungen am Auto. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 2.000 Euro. Hinweise zum Täter nimmt sie unter der Telefonnummer 07721 601-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell