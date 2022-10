POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 im Bereich Lohne

Delmenhorst (ots) - Eine bislang unbekannte Person hat am Mittwoch, 05. Oktober 2022, Geld aus einer Massagepraxis in der Heiligengeiststraße in Wildeshausen entwendet. Der Mann betrat gegen 17:50 Uhr die Praxisräume, lenkte eine Mitarbeiterin mit einem Plakat am Tresen ab und griff in eine Schublade. Aus dieser entnahm er eine Geldtasche mit den Tageseinnahmen und ...

mehr