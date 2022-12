Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Dieb entreißt am Bahnhof einer Frau die Tasche (20.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstagabend hat ein dreister Dieb gegen 21 Uhr in der Bahnhofstraße, am Bahnhof, einer Frau eine Stofftasche entrissen. Eine 21-Jährige stand am Bahngleis 2 und hatte eine Stofftasche über ihre Schulter gehängt. Als ein Zug einfuhr, entriss ihr ein Unbekannter die Tasche und flüchtete zu Fuß über die Gleise. Die Bestohlene beschrieb ihn wie folgt: etwa 180 - 185 cm groß, hellhäutig, bekleidet mit schwarzer Mütze, dunkelblauem Schal, blauer Jogginghose und schwarzer Winterjacke. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

