Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Grevesmühlen

Wismar (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstagmorgen (24. November 2022) kam es Am Lustgarten in Grevesmühlen zu einem Raub.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 49-jährige Radfahrer gegen 08:15 Uhr die Straße Am Lustgarten in Richtung des Grünen Weges. Auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle wurde der Radfahrer offenbar aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus am Gepäckträger festgehalten, woraufhin er zu Boden stürzte. Einer der Männer habe dem Gestürzten sodann die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen und das enthaltene Bargeld sowie Geldkarten entwendet.

Zur Beschreibung ist bekannt, dass die drei Männer schätzungsweise im Alter von 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,75 m groß waren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Geschehens. Hinweise nimmt die Grevesmühlener Polizei unter der Telefonnummer 03881 720 0 entgegen.

