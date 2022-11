Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Das Auto ist kein Safe - Wertsachen nicht im Auto zurücklassen!

Wismar (ots)

Die Polizeiinspektion Wismar empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Dieben reichen häufig schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus dem Fahrzeug zu stehlen.

So geschah es gerade in der zurückliegenden Woche in der Schweriner Straße in Wismar. Unbekannte schlugen am Mittwochvormittag gegen 10:00 Uhr die Seitenscheibe eines auf dem Friedhofsparkplatz abgestellten Fahrzeuges ein und entwendeten zwei zurückgelassene Handtaschen. Der oder die Unbekannten nutzten dabei die günstige Gelegenheit, denn der PKW war für nur einige Minuten dort abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 500 Euro.

Die Polizei rät: Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück, auch nicht versteckt. Die Täter kennen sämtliche Verstecke. Jacken, die beispielsweise andere Gegenstände überdecken, erregen erst recht die Neugier dreister Diebe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell