POL-GOE: Abschied in den Ruhestand: Leiterin der Abteilung 2, Karin Gedaschko, verlässt die Polizeidirektion Göttingen

Abschied in den Ruhestand: Leiterin der Abteilung 2, Karin Gedaschko, verlässt die Polizeidirektion Göttingen

Göttingen (ots)

Sie war mehr als 30 Jahre in der niedersächsischen Landesverwaltung tätig, jetzt ist es Zeit für den wohlverdienten Ruhestand: Karin Gedaschko, Leitende Regierungsdirektorin und Leiterin der Abteilung 2 der Polizeidirektion Göttingen, wurde am Dienstag (30. August 2022) feierlich von Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten in den Ruhestand verabschiedet. Die Verabschiedung fand im Kreise vieler Weggefährtinnen und -gefährten und Mitarbeitenden in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Göttingen statt.

Der berufliche Werdegang der Volljuristin ist untrennbar mit Göttingen verbunden: Karin Gedaschko studierte in den 1980er Jahren an Georg-August-Universität Rechtswissenschaften, bevor sie nach einer kurzen Tätigkeit in einer Anwaltskanzlei 1991 in die Landesverwaltung wechselte. Ihrer Einstellungsbehörde - der damaligen Bezirksregierung Lüneburg - sollte sie über viele Jahre in verschiedenen Funktionen die Treue halten. Sie war im Bau- und Wohnrecht ebenso tätig, wie in der Allgemeinen Kommunalaufsicht und leitete zeitweise das Dezernat für Umweltschutz und Entwicklungsplanung der Gemeinde Seevetal.

1998 kam sie erstmals mit der Polizei in Berührung, zunächst im Personal-, ab 2002 dann im Rechtsbereich. Die damaligen jährlichen Castor-Transporte stellten einen Schwerpunkt und das bestimmende Thema ihrer Arbeit dar. Mit der Auflösung der Bezirksregierungen wechselte Karin Gedaschko zur neu gegründeten Polizeidirektion Lüneburg, zunächst als Dezernentin, ab 2006 dann als Leiterin des Rechtsdezernats.

2016 verließ sie Lüneburg und stellte sich bei der Polizeidirektion Hannover neuen beruflichen Herausforderungen, bevor sie 2019 schließlich nach Göttingen versetzt wurde, wo sie die Leitung der Abteilung 2 - Recht und Liegenschaften - übernommen hat. Sie bildete damit zusammen mit Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten und Polizeivizepräsident Gerd Lewin die Spitze der Göttinger Polizeibehörde.

Karin Gedaschko ist in zweiter Ehe verheiratet. Sie hat zwei Kinder und lebt abwechselnd in ihrem Heimatort bei Buchholz in der Nordheide, bei ihrem Mann in Österreich und in Göttingen. Sie ist sowohl kirchlich als auch kommunalpolitisch engagiert.

Anlässlich ihres Abschieds sagt Karin Gedaschko: "Beruflich habe ich alles erreicht, was ich erreichen konnte und erreichen wollte. In der Polizeidirektion Göttingen habe ich versucht, meinen über die vielen Jahre erworbenen beruflichen Erfahrungsschatz zum Wohle der Behörde einzusetzen - ich denke, das ist mir gelungen. Ich würde mich freuen, wenn die Mitarbeitenden zurückblicken und sagen können, dass es mit unserem Führungsteam bestehend auf Gwendolin von der Osten, Gerd Lewin und mir eine gute Zeit für die Polizeidirektion Göttingen war."

"Mit Karin Gedaschko haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Beste an der Teamarbeit ist, dass einem immer jemand zur Seite steht. In unserem Führungstrio war sie immer die verlässliche Ratgeberin, auf deren große Expertise und umfangreichen Erfahrungsschatz wir stets bauen konnten. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir wünschen Karin Gedaschko für die Zukunft Gesundheit, Gelassenheit und Ruhe sowie viel Zeit für all die Dinge, die noch auf ihrer To-Do-Liste stehen", sagt Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten anlässlich der Verabschiedung der Leitenden Regierungsdirektorin.

