Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Bergfelden, Lkr. Rottweil) In Garage eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Sulz am Neckar, Bergfelden, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Sonntagvormittag bis Dienstagnachmittag ist ein unbekannter Täter in eine Garage an einem Anwesen in der Fohentalstraße eingebrochen. Der Unbekannte drückte gewaltsam eine vorhandene Zugangstür der Garage auf. Aus der Garage, in welcher sich Brennholz, Autoreifen und ein Fahrrad befanden, wurde nichts entwendet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Sulz (07454 9274-6) entgegen.

