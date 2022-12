Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Rhede, Neustraße

Rhede (ots)

Am vergangenen Mittwoch, dem 07.12.2022, kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer in der Neustraße in Rhede. Zur Aufklärung des Unfallherganges sucht die Polizei nach ZeugInnen, die etwas beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können. Hinweise in dieser Sache richten Sie bitte telefonisch an die Polizeiwache in Bocholt, Tel.: 02871-299-4620, oder jede andere Polizeidienststelle.

