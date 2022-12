POL-BOR: Bocholt - Zwei Diebstähle aus Autos

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Hindenburgallee; Tatzeit: zwischen 08.12.2022, 17.45 Uhr, und 09.12.2022, 08.05 Uhr; Beute machten die Täter bei ihrem Beutezug in der Nacht zum Freitag in Ahaus nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Sie hatten sich gewaltsam Zugang in eine soziale Einrichtung an der Hindenburgallee verschafft und im Inneren die Räume durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

mehr