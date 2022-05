Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Mitte (ots)

Eine 30-Jährige wurde am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem VW Polo in westliche Richtung und musste unterhalb der Brücke der Deutschen Bahn verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter befindliche 57-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Die Fahrerin des VW Polo musste leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (ag)

