Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autoscheibe eingeschlagen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hofkamp;

Tatzeit: zwischen 08.12.2022, 18.00 Uhr, und 09.12.2022, 05.45 Uhr;

Aus einem am Hofkamp geparkten Wagen haben Unbekannte eine Geldbörse in der Nacht zum Freitag in Ahaus entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter die Seitenscheibe des weißen SUV des Herstellers Skoda ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell