Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Gräfte; Tatzeit: 08.12.2022, zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr;

Unbekannte sind am Donnerstag gewaltsam in ein Wohnhaus in Heiden eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher die Terrassentür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet, sondern das Haus verlassen, mutmaßlich weil sich ein Bewohner im Obergeschoss aufhielt. Zu der Tat kam es zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr an der Straße Gräfte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

