Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäft

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: 09.12.2022, 02.25 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in Bocholt in Geschäftsräume am Europaplatz eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Tür zu den Räumlichkeiten auf. Geräusche machten einen Zeugen auf die Tat aufmerksam: Dieser sah noch, wie zwei dunkel gekleidete Männer in Richtung Ravardistraße wegliefen - im Eingangsbereich lag ein Tresor, den die Unbekannten zurückgelassen hatten. Ob und was die Täter aus dem Geschäft entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell