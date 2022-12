Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 2. Nachtrag zum Angriff auf Taxifahrerin

Bocholt (ots)

Zu dem genannten Geschehen in Bocholt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen am Mittwoch vorläufig fest. Er steht in dem Verdacht, für die Tat vom vergangenen Sonntag, 04.12.2022, verantwortlich zu sein - der Bocholter ohne festen Wohnsitz bestreitet jedoch einen Raubversuch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt: Haftgründe lagen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. (to) Link zur Pressemitteilung vom 04.12.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5386231.

