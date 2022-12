Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Heemsen

Zeugen gesucht

Heemsen (ots)

(opp) Am Donnerstag, den 01.12.2022, ereignete sich im Bereich der Dorfstraße in Heemsen ein Verkehrsunfall zweier Pkw. Demnach sei es im Gegenverkehr zwischen einem weißen Kleinwagen Hyundai und einem bislang unbekannten Pkw zu einer seitlichen Berührung gekommen, in dessen Verlauf der Außenspiegel bei dem Hyundai beschädigt wurde. Der andere Unfallbeteiligte, welcher die Straße aus Richtung Sonnenborstel befuhr, setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Heemsen weiter fort. Das flüchtige Fahrzeug müsste ebenfalls im Bereich des Außenspiegels der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen. Insassen eines weißen, größeren Pkw, welcher sich hinter dem flüchtigen Fahrzeug befunden haben soll, könnte Hinweise auf den bislang unbekannten Pkw geben. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rohrsen unter der Telefonnummer 05024/887290 in Verbindung zu setzen.

