POL-NI: Nienburg - Bilanz der Verkehrssicherheitswoche der Polizei in Nienburg

Nienburg (ots) - (KEM) In der Nacht zu Montag, 05.12.2022, gegen 02.10 Uhr haben drei bislang unbekannte Personen eine Schaufensterscheibe des Vodafone-Shops an der Langen Straße/Georgstraße in Nienburg mit Steinen eingeschlagen und diverse in der Auslage befindliche elektronische Geräte entwendet. Die Polizei erhielt gegen 2.10 Uhr die Nachricht, dass die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst habe und drei männliche ...

