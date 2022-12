Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zusammenstoß auf Kreuzung

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Landesstraße 608 / Franz-Josef-Straße;

Unfallzeit: 09.12.2022, 06.40 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Gescher. Ein 47 Jahre alter Autofahrer war gegen 06.40 Uhr auf der Franz-Josef-Straße aus Richtung Südlohn kommend in Richtung Gescher unterwegs. Als der Südlohner die Landesstraße 608 queren wollte, kollidierte er mit dem Wagen eines 36-Jährigen. Der Schermbecker war auf der Vorfahrtstraße aus Richtung Velen kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs. Beide Autofahrer gaben an, dass eine ärztliche Behandlung zunächst nicht erforderlich sei. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell