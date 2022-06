Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Kaarst (ots)

Ein 28-Jähriger zeigte am Wochenende an, von einer Gruppe junger Männer geschlagen und getreten worden zu sein. Er habe sein Fahrrad auf dem Heimweg von einer Feierlichkeit über den Stuckerweg in Richtung Bahnunterführung geschoben. An der Unterführung sei er auf vier junge Männer getroffen, die ihn zunächst verbal angegriffen hätten. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, wobei jemand gegen sein Fahrrad getreten habe. Der 28-Jährige gab weiter an, die Flucht ergriffen zu haben, von der Gruppe aber verfolgt und schließlich am Vinhovenweg zusammengeschlagen worden zu sein.

Die Tat soll in der Nacht zu Samstag (25.06.), um kurz vor 2 Uhr, stattgefunden haben.

Eine detaillierte Beschreibung der Täter war dem 28-Jährigen nicht möglich. Er schätzte das Alter der Angreifer auf 18 bis 20 Jahre.

Die Polizei konnte keine Verdächtigen in Tatortnähe feststellen.

Die derzeitigen Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 23.

Es werden Zeugen gesucht, die etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen haben oder gegebenenfalls erhellende Hinweise auf die Hintergründe der Tat geben können, die derzeit noch völlig unbekannt sind (Telefon: 02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell